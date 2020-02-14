Гороскоп на 15 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

14 февраля 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 15 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 15 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 15.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 15 февраля 2020, субботу.

Знак месяца —  Водолей (21 января - 18 февраля).       

Гороскоп Овен. Вы ощущаете в себе готовность завершить многие серьезные дела, не откладывайте важные встречи и переговоры.

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Гороскоп Телец.  Постарайтесь в общении выражать свои мысли максимально четко и конкретно, не время использовать намеки и подсказки, вас 100% поймут не так, как нужно. 

Гороскоп Близнецы. Сегодня вам могут напомнить об обещании, которое было дано несколько лет назад.

Отреагируйте спокойно, но не переводите разговор в шутку. 

Гороскоп Рак. Ожидаются тупиковые ситуации, из которых вы сможете найти выход лишь в том случае, если успокоитесь и не будете изводить эмоциями ни самого себя, ни окружающих. Достаточно подумать и решение придет. 

Гороскоп Лев. Работа может отнять у вас больше времени, чем обычно. Старайтесь не давать выход своему раздражению, а то спровоцируете ссору. 

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Гороскоп Дева. Продолжайте заниматься тем, что у вас получается лучше всего, отлично делать свою работу. Конкуренты уже остались далеко позади, а начальство довольно вами. 

Гороскоп Весы. Не стоит сегодня уделять внимание предчувствиям или поддаваться беспокойным мыслям, займите себя чем-нибудь интересным. 

Гороскоп Скорпион. Астрологи советуют сегодня проявлять настойчивость и твердость характера, это приведет вас к успеху. 

Гороскоп Стрелец.  Если у вас что-то не получается, сядьте и подумайте над возможными выходами из ситуации.

Этого будет достаточно, чтобы оставить проблему позади. 

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Гороскоп Козерог.  Удастся со всеми договориться, а это уже отличная новость!

Гороскоп Водолей. В этот день желательно избегать стрессов, займитесь делом, которое регулярно поднимает вам настроение. 

Гороскоп Рыбы. В этот день не сдерживайте себя, если хочется общаться или знакомиться с людьми. Вас будут воспринимать как очень обаятельного человека. 

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