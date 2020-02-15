Гороскоп на 16 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

15 февраля 2020 13:00 Алла Лысак
Гороскоп на 16 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 16.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 16 февраля 2020, воскресенье.

Знак месяца —  Водолей (21 января - 18 февраля).        

Гороскоп Овен. Вас ожидает множество интересных сюрпризов, а главной новостью дня станет неожиданная прибыль или финансовое поощрение. 

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Гороскоп Телец. На работе или в домашних делах могут возникнуть напряженные моменты, не нервничайте, чтобы не пришлось потом пить какие-то таблетки от головной боли. 

Гороскоп Близнецы. Хорошее время, чтобы найти себе занятие по душе, выйти на новый уровень или попробовать себя в новой роли. 

Гороскоп Рак. Не старайтесь все успеть, не время решать глобальные проблемы, а поддержать того, кто находится рядом, вы действительно сможете!

Гороскоп Лев. Жизнь подарит вам множество сюрпризов, постарайтесь не растеряться и сделать то, что нужно. 

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Гороскоп Дева. Вам очень понравится этот день, ведь за самые выгодные предложения и сделки не придется бороться, люди сами будут идти к вам и делать интересные предложения. 

Гороскоп Весы. Из-за задержек в делах вы можете ощутить приступ раздражения. С понедельника дела пойдут в нормальном ритме, не переживайте. 

Гороскоп Скорпион. Сегодня многие люди будут добиваться встречи с вами, популярность возникнет сама по себе, она будет льстить вам!

Гороскоп Стрелец. Наступает самое благоприятное время для личностного роста, если вы хотели чему-то научиться, дерзайте в воскресенье. 

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Гороскоп Козерог.  Будьте максимально серьезными, однако и позитивно настроенными на жизнь, так вы сможете добиться успеха в любых переговорах и завоевать доверие. 

Гороскоп Водолей. Не время жертвовать своими нуждами, ради окружающих. Вам попадутся неблагодарные люди, которые не оценят такой поступок.

Гороскоп Рыбы. Смело доверяйте интуиции, можно рисковать, но не ставить на кон свои деньги или профессиональный успех. 

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