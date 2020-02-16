Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

16 февраля 2020 01:07 Александр Кива
Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (17.02.2020 — 23.02.2020) для всех знаков зодиака.

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ОВЕН (21.03-20.04)
Положитесь на себя - в частности, на подсказки внутреннего голоса, и сами удивитесь, насколько просто сделать то, за что раньше не знали как взяться. Хороший прогноз относительно материальной сферы: для многих вероятно резкое улучшение. Это поможет по-новому взглянуть на жизнь.

Любовь. Родители избранника наконец-то взглянут благосклонно на ваш союз.

Здоровье. Можно экспериментировать с восточными целительскими практиками.

Финансы. Раздав долги, планируйте крупные покупки - но только нужные.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Хлопот много, но, кажется, ничто не может вывести из равновесия. Особенно когда сердце трепещет в предвкушении нового чувства. А если в нем давно и прочно - супруги и дети, позвольте им заботиться о вас. Кстати, кому-то предстоит выбирать между карьерой и семьей…

Любовь. Завязывая служебный роман, сохраняйте осторожность.

Здоровье. Пора обратить внимание на застарелый бронхит и другие легочные недуги.

Финансы. Поищите выгодный тур выходного дня, возможно, семейный.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе внимания потребуют профессиональные вопросы. Остроты их решению может придать активность конкурентов. Повышайте вашу ценность как специалиста новыми навыками. В середине недели родственники возжелают помочь, но, возможно, слишком навязчиво.

Любовь. Сногсшибательный наряд может привлечь кого-то вышестоящего.

Здоровье. Может напомнить о себе старая травма, особенно при занятиях спортом.

Финансы. Собственных средств должно хватить на то, чтобы закрыть животрепещущие вопросы.

РАК (22.06-22.07)
Трудно понять, кто более рассеянный и раздражительный, - вы или окружающие. Однако не стоит поддаваться дурному настроению: дары судьбы окажутся у вас под самым носом, не заметить их почти невозможно. В выходные неплохо наметить культурную программу - искусство целительно.

Любовь. За нежными эмоциями могут скрываться прагматичные расчеты.

Здоровье. Есть вероятность зачатия. 

Финансы. Дележ наследства не обойдется без споров.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Проницательность, умение находить свежие решения - свойство нужное, но сейчас пусть другие проявят свои навыки. Не перехватывайте инициативу сразу, иначе этим начнут пользоваться. В конце недели можно приниматься за обновление жилья - купить новую мебель или затеять ремонт.

Любовь. Пара разбитых тарелок истинному чувству только на пользу.

Здоровье. Проблемы в работе ЖКТ могут потребовать оперативного вмешательства.

Финансы. Во второй половине недели вероятно улучшение материального положения.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вероятна некая суета. На работе предстоит поступаться взглядами и договариваться с коллегами. Дома потребуется решать бытовые проблемы и искать развлечения для младшего поколения. А одиночкам придется давать от ворот поворот настырным поклонникам.

Любовь. Венера благосклонна к семейным парам и рекомендует им приятное путешествие.

Здоровье. Позаботьтесь о здоровом сне. 

Финансы. Простые схемы не работают, нужно поискать более тонкие решения.

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ВЕСЫ (24.09-23.10)
Как только сосредоточитесь на обыденных делах, кто-то не сможет удержаться от совета проявить креативность. Вам решать, прислушиваться или нет. Немного тревог может доставить чадо, но у него должны быть свои секреты. Для тонуса показаны водные процедуры в выходные.

Любовь. К чему конфликтовать со своей второй половинкой?

Здоровье. Одевайтесь по погоде и опасайтесь вирусов.

Финансы. Не игнорируйте эту сферу, и удастся все наладить.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Полезные для рабочей сферы знакомства поджидают буквально везде - что в командировке, что на ланче в соседнем кафе. Так что не забудьте дипломатичность и общительность дома. Ну и дома о них тоже не забывайте  - возможно напряжение в отношениях с родными.

Любовь. Если не удается договориться, отложите выяснение отношений.

Здоровье. Хороший период для коррекции внешности.

Финансы. Не стоит начинать ремонт.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Ваши навыки и умения оценят по достоинству, поручив важное задание. Однако ваша кандидатура не единственная, так что не расслабляйтесь. Отдых позволите себе в уик-энд, и лучше в кругу семьи - сейчас может потребоваться родственная сплоченность.

Любовь. Вашу инициативу знакомства, скорее всего, не поддержат, но попытка не пытка.

Здоровье. В зоне риска - уши, горло и нос.

Финансы. Действуйте без проволочек, чтобы не упустить крупный шанс. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Трудовое рвение принесет плоды, хотя и не сразу. Однако удастся наладить работу в собственном ритме, с которым согласятся коллеги и начальство. Выкроите время и для полезных курсов, и для домашних обязанностей. Отдыхать лучше на природе с родными или приятелями.

Любовь. Внезапно получив предложение руки и сердца, не стоит спешить в загс.

Здоровье. Постарайтесь избегать нервных перегрузок. 

Финансы. Если на задуманную покупку не хватает  средств, ее лучше отложить.

ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Под светом убывающей Луны может вновь поднять голову сомнение в себе, особенно если дела пойдут не так легко, как хотелось бы. Соблюдайте осторожность в общении с сильными мира сего (ну или организации, где трудитесь). А вот с друзьями можно немного расслабиться.

Любовь. Качество свидания будет зависеть от вашего настроения, а не от усилий партнера.

Здоровье. Выбирая диету, предпочтите проверенную - не экспериментируйте.

Финансы. Получив приятную сумму, не спешите ее тратить - например, безнадежно давая в долг.

РЫБЫ (21.02-20.03)
Не оказаться в острой ситуации на этой неделе будет непросто. Если у вас нет собственных «друзей Оушена» или хотя бы проверенных специалистов, постарайтесь изъясняться обтекаемо и чаще проводить время с семьей. Чтобы справиться с адреналином, запишитесь в спа-салон или спортзал.

Любовь. Забота спутника жизни окажется весьма ко времени.

Здоровье. Важно придерживаться здорового рациона. 

Финансы. Опасайтесь мошенников.

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