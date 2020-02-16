Гороскоп на 17 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

16 февраля 2020 14:00 Алла Лысак
Гороскоп на 17 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 17 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 17.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 17 февраля 2020, понедельник.  

Знак месяца —  Водолей (21 января - 18 февраля).        

Гороскоп Овен. Примите свои недостатки, поработайте над тем, чтобы для окружающих они стали вашими фишками и даже достоинствами. 

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Гороскоп Телец. В понедельник вам придется уделять внимание сразу нескольким проектам, держитесь и не отвлекайтесь на личные неурядицы, они останутся в прошлом совсем скоро.

Гороскоп Близнецы. День принесет вам несколько новых проектов, а также весьма продуктивные переговоры с потенциальными спонсорами. 

Гороскоп Рак. Некоторые события будут для вас загадочными и неожиданными, не старайтесь отыскать суть некоторых вещей сразу, иногда важно просто подождать. 

Гороскоп Лев. Реализуйте себя прежде всего в творческой деятельности, а также в финансах на работе. 

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Гороскоп Дева. Ожидается светлая полоса в жизни, но не теряйте голову и не рассказывайте первому встречному о своих достижениях, чтобы не навредить самому себе. 

Гороскоп Весы. Сегодня вам придется бороться с упрямством деловых партнеров, вооружитесь своими лучшими тактиками, дабы склонить их на свою сторону. 

Гороскоп Скорпион. Помните, что большие проблемы не страшнее маленьких, если вы будете находиться в правильном настрое. 

Гороскоп Стрелец. Некоторые представители знака устанут от повседневности и захотят провести время каким-нибудь совершенно невообразимым образом. 

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Гороскоп Козерог.  В вашей жизни сейчас все спокойно, поэтому можно заняться бытовыми проблемами, наладить отношения с любимым человеком или окружающими людьми.

Гороскоп Водолей. Данный период идеален для учебных занятий и воплощения планов, гоните лень прочь и открывайте для себя новые горизонты. 

Гороскоп Рыбы. Финансовая удача находится на вашей стороны, можно делать покупки и планировать шоппинг. 

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