Лунный календарь: гороскоп на 17 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

16 февраля 2020 17:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 17 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 17 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

В понедельник Луна останется в созвездии Стрельца.

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Лунный Стрелец поможет вам убежать от реальности в мир фантазий, но при этом, как утверждают астрологи, важно оставаться ответственным и соответствующим образом относиться к неотложным делам. 

Быстро и без проблем в этот период решаются дела, связанные с юриспруденцией. 

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Двадцать четвертые лунные сутки желательно провести спокойно и в какой-то мере пассивно, в отношениях нельзя давить на окружающих, любая демонстрация грубой силы приведет к ссоре. Неплохой период для профилактических действий и лечения. 

Не стоит начинать новые проекты в воскресенье. 

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