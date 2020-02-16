Лунный календарь: гороскоп на 17 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
16 февраля 2020 17:00
Лунный гороскоп на 17 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
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В понедельник Луна останется в созвездии Стрельца.
Лунный Стрелец поможет вам убежать от реальности в мир фантазий, но при этом, как утверждают астрологи, важно оставаться ответственным и соответствующим образом относиться к неотложным делам.
Быстро и без проблем в этот период решаются дела, связанные с юриспруденцией.
Не стоит начинать новые проекты в воскресенье.