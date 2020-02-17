Гороскоп на 18 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 18 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 18.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 18 февраля 2020, вторник.

Знак месяца — Водолей (21 января - 18 февраля).

Гороскоп Овен. Любовная сфера принесет сюрпризы, если вы ждете от любимого человека тех самых слов или предложения руки и сердца, готовьтесь к осуществлению своей мечты.

. Вы стремитесь быть лидером и на работе, и дома, но сегодня лучше сбавить обороты и поговорить с окружающими на равных.

Гороскоп Близнецы. Найдите себе занятие, которое не только вам понравится, но и принесет пользу.

Гороскоп Рак. Ожидается благоприятный день, с самого утра вы будете ощущать в себе силы для свершений, фортуна улыбается!

Гороскоп Лев. Проблемы могут возникнуть у вас, если будете летать в облаках и не согласитесь на реалистичный сценарий достижения цели, предложенный близкими или коллегами.

Можете смело рассчитывать на интересное предложение по работе и награду за уже закрытые сделки или задачи от начальства.

Гороскоп Весы. Сегодня вас может потянуть на авантюры, но из-за недостаточно критического анализа информации вы ничего значительного не достигните.

Гороскоп Скорпион. Астрологи советуют вам изменить образ или модель поведения, чтобы привлечь к себе интересных и новых людей.

Гороскоп Стрелец. Проблемы не вгонят вас в депрессивное состояние, если вы сосредоточитесь на радостных мелочах. Черная полоса очень быстро отступит, не грустите.

Возможно, пришло время первым сделать шаг в воссоединении с теми, кто вам действительно дорог. Извинитесь, ведь вы и правда раскаиваетесь.

Гороскоп Водолей. Сегодня вы можете бросаться из крайности в крайность, так и не осознав, чего хотите от этого дня, окружающих или партнера.

Гороскоп Рыбы. Вы задумаетесь о дополнительном заработке, предложений поступит сразу несколько, но выберите одно, чтобы свободное время тоже осталось!