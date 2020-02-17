Лунный календарь: гороскоп на 18 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

17 февраля 2020 18:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 18 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Во вторник Луна остается под влиянием знака Зодиака Стрелец.

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Лунный Стрелец во вторник дает нам возможность успешно заниматься юридическими делами, подавать рапорты, сотрудничать с зарубежными компаниями и в любой форме подводить итоги продленной работы за месяц.

Это неблагоприятный период для работ, связанных с землей или камнем.  

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Двадцать пятые лунные сутки рекомендуем проводить обособленно, в одиночестве и без какой-либо спешки. Нестабильное эмоциональное состояние может привести к нервному срыву на ровном месте.

Поэтому астрологи советуют отдохнуть и насладиться покоем.

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