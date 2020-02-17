Лунный календарь: гороскоп на 18 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
17 февраля 2020 18:00
Лунный гороскоп на 18 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Во вторник Луна остается под влиянием знака Зодиака Стрелец.
Лунный Стрелец во вторник дает нам возможность успешно заниматься юридическими делами, подавать рапорты, сотрудничать с зарубежными компаниями и в любой форме подводить итоги продленной работы за месяц.
Это неблагоприятный период для работ, связанных с землей или камнем.
Поэтому астрологи советуют отдохнуть и насладиться покоем.