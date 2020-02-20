Гороскоп на 21 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 21 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 21.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 21 февраля 2020, пятницу.

Знак месяца — Водолей (21 января - 18 февраля).

Гороскоп Овен. Сегодня будьте помягче с коллегами, которые выпячивают свое мнение. Вы можете сказать, что они в чем-то ошибаются, но лучше для построения гармоничных отношений промолчать хотя бы раз.

. Астрологи советуют вам держать себя в руках и не воспринимать действия окружающих, не направленные на вас, в качестве личного оскорбления.

Гороскоп Близнецы. Постарайтесь относиться с пониманием к людям, которые нуждаются в вашей поддержке.

Возможно, в этот день все ваши время займут такие душевные разговоры.

Гороскоп Рак. Сосредоточьтесь на рабочем процессе и своих обязанностях.

Рассеянность на рабочем месте может привести к выговору со стороны начальства.

Гороскоп Лев. Есть смысл быть менее закрытым с людьми, которым вы доверяете. Расскажите сегодня им что-то о себе, дайте понять, что теплота все еще есть.

Опасное время для душевных бесед, будьте на чеку и никому не рассказывайте о своих планах. Кто-то из ваших знакомых тихо завидует вам и хочет в чем-то помешать.

Гороскоп Весы. Астрологи призывают вас сегодня осторожно принимать предложения о сотрудничестве, просите максимум информации и только потом принимайте решение.

Гороскоп Скорпион. Важно заниматься работой, своим финансовым благополучием. Сегодня вы, сами не подозревая, найдете для себя очень прибыльное дело.

Гороскоп Стрелец. Постарайтесь распределить обязанности и работу таким образом, чтобы хватило время на что-то вдохновляющее и великое, ведь вы творец, не забывайте об этом!

Сюрпризы будут приятными, если вы не станете гнаться за максимумом. Возможно, вы достигнете его совсем скоро, но и сегодня вы молодец.

Гороскоп Водолей. Сегодня звезды советуют чаще искать компромисс, и не поддаваться на провокации коллег и знакомых.

Гороскоп Рыбы. Работы много, велик соблазн найти отговорку и ничего не делать весь день. Но вы так не поступите, ответственность сыграет вам на руку.