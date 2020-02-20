Гороскоп на 21 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 21.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 21 февраля 2020, пятницу.
Знак месяца — Водолей (21 января - 18 февраля).
Гороскоп Овен. Сегодня будьте помягче с коллегами, которые выпячивают свое мнение. Вы можете сказать, что они в чем-то ошибаются, но лучше для построения гармоничных отношений промолчать хотя бы раз.
Гороскоп Близнецы. Постарайтесь относиться с пониманием к людям, которые нуждаются в вашей поддержке.
Возможно, в этот день все ваши время займут такие душевные разговоры.
Гороскоп Рак. Сосредоточьтесь на рабочем процессе и своих обязанностях.
Рассеянность на рабочем месте может привести к выговору со стороны начальства.
Гороскоп Лев. Есть смысл быть менее закрытым с людьми, которым вы доверяете. Расскажите сегодня им что-то о себе, дайте понять, что теплота все еще есть.
Гороскоп Весы. Астрологи призывают вас сегодня осторожно принимать предложения о сотрудничестве, просите максимум информации и только потом принимайте решение.
Гороскоп Скорпион. Важно заниматься работой, своим финансовым благополучием. Сегодня вы, сами не подозревая, найдете для себя очень прибыльное дело.
Гороскоп Стрелец. Постарайтесь распределить обязанности и работу таким образом, чтобы хватило время на что-то вдохновляющее и великое, ведь вы творец, не забывайте об этом!
Гороскоп Водолей. Сегодня звезды советуют чаще искать компромисс, и не поддаваться на провокации коллег и знакомых.
Гороскоп Рыбы. Работы много, велик соблазн найти отговорку и ничего не делать весь день. Но вы так не поступите, ответственность сыграет вам на руку.