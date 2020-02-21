Гороскоп на 22 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 22 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 22.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 22 февраля 2020, субботу.

Знак месяца — Водолей (21 января - 18 февраля).

Гороскоп Овен. Астрологи призывают к осторожности при построении контактов. Среди знакомых может оказаться человек с нечистыми намерениями.

. День будет удачным и насыщенным для творческих личностей, идеи, которые придут вам в голову, требуют тщательного анализа всех нюансов.

Гороскоп Близнецы. День сложный и противоречивый, в личной сфере возможны разочарования, также расстройством может закончиться секс.

Гороскоп Рак. Постарайтесь сегодня заняться делами, которые помогут вам продвинуться по служебной лестнице вверх.

Гороскоп Лев. Избежать ссоры с партнером вам поможет холодный ум и способность своевременно остановиться, не затевать пустые разговоры, которые закончатся взаимным раздражением и для вас, и для любимого человека.

Астрологи советуют вам провести день в полной безопасности, вдали от конфликтов, рискованных предприятий, авантюр и даже острых бытовых предметов.

Гороскоп Весы. Ваш жизненный потенциал понижен, есть соблазн попросить кого-то решить за вас проблемы.

Но помощь сегодня может сделать вас должником на долгие годы.

Гороскоп Скорпион. Вы будете гордиться собой сегодня, позитивное настроение станет еще более прочным в связи с финансовым подарком.

Гороскоп Стрелец. Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях.

Астрологи советуют быть готовым к тому, что окружающие попытаются свалить на вас вину за то, что вас совсем не касается. Приберегите для них свои лучшие аргументы защиты и оставайтесь спокойным.

Гороскоп Водолей. Контролируйте не только то, что вы говорите, но и кому вы это говорите. Желательно не показывать, что вы ставите свои интересы выше.

Гороскоп Рыбы. Ваш дом может стать крепостью в этот день, выходить в мир нет необходимости, люди будут настроены по отношению к вам враждебно.