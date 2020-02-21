Гороскоп на 22 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 22.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 22 февраля 2020, субботу.
Знак месяца — Водолей (21 января - 18 февраля).
Гороскоп Овен. Астрологи призывают к осторожности при построении контактов. Среди знакомых может оказаться человек с нечистыми намерениями.
Гороскоп Близнецы. День сложный и противоречивый, в личной сфере возможны разочарования, также расстройством может закончиться секс.
Гороскоп Рак. Постарайтесь сегодня заняться делами, которые помогут вам продвинуться по служебной лестнице вверх.
Гороскоп Лев. Избежать ссоры с партнером вам поможет холодный ум и способность своевременно остановиться, не затевать пустые разговоры, которые закончатся взаимным раздражением и для вас, и для любимого человека.
Гороскоп Весы. Ваш жизненный потенциал понижен, есть соблазн попросить кого-то решить за вас проблемы.
Но помощь сегодня может сделать вас должником на долгие годы.
Гороскоп Скорпион. Вы будете гордиться собой сегодня, позитивное настроение станет еще более прочным в связи с финансовым подарком.
Гороскоп Стрелец. Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях.
Гороскоп Водолей. Контролируйте не только то, что вы говорите, но и кому вы это говорите. Желательно не показывать, что вы ставите свои интересы выше.
Гороскоп Рыбы. Ваш дом может стать крепостью в этот день, выходить в мир нет необходимости, люди будут настроены по отношению к вам враждебно.