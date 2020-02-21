Лунный календарь: гороскоп на 22 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

21 февраля 2020 18:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 22 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

В субботу, 22 февраля, Луна останется в созвездии Водолея.

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Лунный Водолей не рекомендует посвящать время общению с представителями вышестоящих инстанций, однако это позитивный момент, чтобы организовать общение людей с одинаковыми интересами, конференций и круглых столов. 

Интеллектуальная деятельность может позволить вам совершить прорыв. 

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Двадцать девятые лунные сутки советуем посвятить бытовым проблемам и их решению. Возможно, вы будете чувствовать себя подавленным. Депрессивные мысли следует гнать от себя при первом же появлении, настройтесь на волну позитива.

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