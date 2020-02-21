Лунный календарь: гороскоп на 22 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
21 февраля 2020 18:30
Лунный гороскоп на 22 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
В субботу, 22 февраля, Луна останется в созвездии Водолея.
Лунный Водолей не рекомендует посвящать время общению с представителями вышестоящих инстанций, однако это позитивный момент, чтобы организовать общение людей с одинаковыми интересами, конференций и круглых столов.
Интеллектуальная деятельность может позволить вам совершить прорыв.