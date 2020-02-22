Гороскоп на 23 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 23.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 23 февраля 2020, воскресенье.
Знак месяца — Водолей (21 января - 18 февраля).
Гороскоп Овен. Благоприятное время для реализации замыслов, сегодня вы сможете достигнуть успеха во всем, быстро усвоить информацию.
Гороскоп Близнецы. Астрологи советуют проявлять требовательность как к людям в вашем подчинении, так и к самому себе.
Гороскоп Рак. В воскресенье вы сможете завершить дело, которое отняло у вас несколько сотен нервных клеток. И эта победа вдохновит вас на новые подвиги!
Гороскоп Лев. Победа над своими вредными привычками и слабостями сегодня принесет вам даже больше пользы, чем триумф среди конкурентов.
Гороскоп Весы. День нельзя назвать легким, поручения и задания к вечеру вас утомят, но зато вы будете чувствовать, что провели время очень продуктивно.
Гороскоп Скорпион. Сегодня вы будете торопиться успеть все запланированное, из-за чего качество работы может существенно пострадать.
Гороскоп Стрелец. В общении с окружающими рекомендуем держать дистанцию, чтобы не оказать медвежью услугу самому себе: скажете что-то лишнее и организуете себе неприятности или внезапного и опасного конкурента.
Гороскоп Водолей. Сегодня можно вступать в интеллектуальные споры, убеждать и аргументами заставлять людей перейти на вашу сторону.
Гороскоп Рыбы. Перестаньте волноваться, тогда и день пройдет спокойно, вы не будете чувствовать себя уставшим к вечеру.