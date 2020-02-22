Гороскоп на 23 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 23 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 23.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 23 февраля 2020, воскресенье.

Знак месяца — Водолей (21 января - 18 февраля).

Гороскоп Овен. Благоприятное время для реализации замыслов, сегодня вы сможете достигнуть успеха во всем, быстро усвоить информацию.

. Не стоит заниматься в этот день профессиональной деятельностью, лучше не подписывать важные сделки и не попадаться на глаза начальству или высшему руководству.

Гороскоп Близнецы. Астрологи советуют проявлять требовательность как к людям в вашем подчинении, так и к самому себе.

Гороскоп Рак. В воскресенье вы сможете завершить дело, которое отняло у вас несколько сотен нервных клеток. И эта победа вдохновит вас на новые подвиги!

Гороскоп Лев. Победа над своими вредными привычками и слабостями сегодня принесет вам даже больше пользы, чем триумф среди конкурентов.

Вселенная на вашей стороне, и фортуна, которая следует за вами по пятам, поможет успешно завершить любое дело, сделку или переговоры о будущем.

Гороскоп Весы. День нельзя назвать легким, поручения и задания к вечеру вас утомят, но зато вы будете чувствовать, что провели время очень продуктивно.

Гороскоп Скорпион. Сегодня вы будете торопиться успеть все запланированное, из-за чего качество работы может существенно пострадать.

Гороскоп Стрелец. В общении с окружающими рекомендуем держать дистанцию, чтобы не оказать медвежью услугу самому себе: скажете что-то лишнее и организуете себе неприятности или внезапного и опасного конкурента.

Вы настроены на борьбу и имеете все шансы победить, осталось только выбрать соперника, триумф над которым принесет больше всего преференций.

Гороскоп Водолей. Сегодня можно вступать в интеллектуальные споры, убеждать и аргументами заставлять людей перейти на вашу сторону.

Гороскоп Рыбы. Перестаньте волноваться, тогда и день пройдет спокойно, вы не будете чувствовать себя уставшим к вечеру.