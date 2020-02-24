Гороскоп на 25 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

24 февраля 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 25 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 25 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 25.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 25 февраля 2020, вторник.

Знак месяца —  Рыбы (18 февраля - 20 марта).               

Гороскоп Овен. Астрологи советуют вам не торопиться с принятием решений, для достижения успеха придется действовать максимально непредсказуемо.

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Гороскоп Телец. День хорошо подходит для совместной работы, разработки стратегии, планирования. Не бойтесь делиться своими мыслями с коллегами, они вас поддержат. 

Гороскоп Близнецы. Раздражительность и апатия могут помешать вам быть продуктивным во вторник. Подкрепитесь, развлекитесь, сбросьте эмоциональный балласт, а затем возвращайтесь к работе с уверенностью в своих силах!

Гороскоп Рак. Не торопитесь, хорошенько думайте над каждым своим словом, ведь рядом будут как опасные недруги, так и перспективные коллеги. 

Гороскоп Лев. Возможно, кто-то из ваших друзей уже сел вам на шею, а вы этого даже не заметили. Доброта должна быть не только искренней, но и направленной на человека, который ее заслуживает. Пересмотрите свое поведение. 

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Гороскоп Дева. Астрологи советуют вам сегодня оставить все на своих местах, даже если возникнет сильное искушение что-то в работе изменить, модернизировать и так далее. 

Гороскоп Весы. Постарайтесь утихомирить эмоции, тогда работа пойдет значительно быстрее. Неприятности обойдут вас стороной.

Гороскоп Скорпион. День может стать знаковым для вас, старайтесь посвятить время важным делам, рискуйте для достижения успеха, Фортуна вам улыбнется.

Гороскоп Стрелец. Будете торопить дела, нарветесь на неприятности. В этот день очень важно дать событиям развиваться с естественной скоростью. 

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Гороскоп Козерог. Ничего не откладывайте на завтра, сегодня во многом решающий и предопределяющий момент в жизни. 

Гороскоп Водолей. Уделите внимание планированию бюджета, даже если сейчас вы финансово независимы, не стоит тратить все на сиюминутные прихоти. 

Гороскоп Рыбы.  Дела начинают идти в гору, и можете не торопиться. Вы в любом случае успеете использовать благоприятную возможность. 

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