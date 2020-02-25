Гороскоп на 26 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 26 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 26.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 26 февраля 2020, среду.

Знак месяца — Рыбы (18 февраля - 20 марта).

Гороскоп Овен. Звезды сулят повышение достатка, приятные новости ожидают и на личном фронте: если вам кто-то нравится, он ответит взаимностью.

. Не бойтесь неприятностей на рабочем месте, они призваны не остановить вас, а лишь проверить на прочность. Возможны проблемы с бытовыми вопросами.

Гороскоп Близнецы. Вы можете неожиданно обнаружить покровителя у своего дела или проекта, а на личном фронте ожидается период романтических встреч.

Гороскоп Рак. Сложные дела сегодня будут раззадоривать вас, поднимать градус борьбы и настроение. Однако рисковать астрологи не советуют!

Гороскоп Лев. Финансовое положение позволит вам исполнить некую материальную мечту, которая обеспечит вам хорошее настроение на весь день.

Сегодня следует уделить особенное внимание защите личной жизни, в общении с окружающими не делайте поспешных выводов, это лишь помешает.

Гороскоп Весы. Обратите внимание на атмосферу в доме, если отношения с партнером натянутые, самое время взять ситуацию в свои руки.

Гороскоп Скорпион. В общении с любимым человеком проявите инициативу, иначе ситуация может стать совсем не контролируемой.

Гороскоп Стрелец. Пора предъявить начальству счет за ваши переработки, а деньги пока поберегите, время для импульсивных покупок настанет позже.

Есть все основания доверять сегодня своей интуиции, а также советам людей, которых вы хорошо знаете уже не первый год. В семье не исключены бытовые конфликты, решить их поможет разговор.

Гороскоп Водолей. Стоит потратить немного времени, чтобы разобраться во всех спорных вопросах, которые возникают между вами и любимым человеком.

Гороскоп Рыбы. Возможно, сегодня вы поймете, что связи с некоторыми людьми придется разорвать, чтобы двигаться вперед.