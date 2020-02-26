Лунный календарь: гороскоп на 27 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

26 февраля 2020 18:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 27 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 27 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

В четверг Луна останется в созвездии Овна.

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Лунный Овен призывает нас двигаться быстрее, работать больше и максимально напористо идти к своей цели. Но вместе с тем возрастает и риск опрометчивых и излишне рискованных решений, которые нанесут вам или окружающим вред. 

Старайтесь не посвящать время делам, требующим особенной концентрации. 

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Пятые лунные сутки помогут вам осуществить нечто важное в жизни, если вы планируете изменить свою повседневность или начать движение к великой цели, то именно сегодня следует заложить фундамент. Им может стать обычный план, но созданный вами с четкими намерениями это сделать.

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