Лунный календарь: гороскоп на 27 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
26 февраля 2020 18:30
Лунный гороскоп на 27 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
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В четверг Луна останется в созвездии Овна.
Лунный Овен призывает нас двигаться быстрее, работать больше и максимально напористо идти к своей цели. Но вместе с тем возрастает и риск опрометчивых и излишне рискованных решений, которые нанесут вам или окружающим вред.
Старайтесь не посвящать время делам, требующим особенной концентрации.