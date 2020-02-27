Лунный календарь: гороскоп на 28 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
27 февраля 2020 18:30
Лунный гороскоп на 28 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
В пятницу Луна перейдет в созвездие знака Зодиака Телец.
Лунный Телец призывает нас работать слаженно и честно, проявлять на работе инициативность и отдаваться работе на полную. Таким образом вы не только завоюете авторитет в коллективе, но и сможете заключить множество интересных сделок.
На пути может стать лишь ваша лень, придется с ней бороться.
Считается, что некоторые могут даже увидеть свое будущее сегодня.