Лунный календарь: гороскоп на 28 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 28 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

В пятницу Луна перейдет в созвездие знака Зодиака Телец.

Лунный Телец призывает нас работать слаженно и честно, проявлять на работе инициативность и отдаваться работе на полную. Таким образом вы не только завоюете авторитет в коллективе, но и сможете заключить множество интересных сделок.

На пути может стать лишь ваша лень, придется с ней бороться.

Шестые лунные сутки могут дать много подсказок тем, кто готов слушать Вселенную. Этот день традиционно связывают с судьбоносными знаками, поисками ответов. Слушайте интуицию, доверяйте себе на все 100%.

Считается, что некоторые могут даже увидеть свое будущее сегодня.