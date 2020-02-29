Гороскоп на 1 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 1 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 01.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 1 марта 2020, воскресенье.

Знак месяца — Рыбы (18 февраля - 20 марта).

Гороскоп Овен. Приберегите свои лучшие аргументы для другого случая, сегодня не рекомендуется вступать в дискуссии и споры.

. Весной вас ожидает период достаточно существенных жизненных перемен, постарайтесь закрыть текущие проекты, чтобы освободить свое время для новых дел.

Гороскоп Близнецы. Не лучшее время для активного общения, астрологи рекомендуют вам остаться дома и подумать над сложившимися ситуациями.

Гороскоп Рак. День может быть не самым приятным, однако любые неприятности вы должны принимать стоически, где-то рядом конкуренты поджидают.

Гороскоп Лев. Будьте готовы, что ваша личная жизнь кардинально изменится, Львы в отношениях могут оказаться на грани разрыва из-за остывших чувств, а одинокие представители знака встретят претендента на их сердце.

Ждите предложения от человека, на которого вы до этого момента не обращали внимания. Он давно присматривался к вам, ожидая подходящего момента.

Гороскоп Весы. В первый день весны нежелательно слишком откровенно высказываться о своих чувствах, да и личное мнение следует оставить при себе.

Гороскоп Скорпион. Этот день дает вам возможность оставить в прошлом то, что давно уже не приносит радости, а лишь тяготит.

Для некоторых таким балластом уже стали отношения.

Гороскоп Стрелец. День обязательно принесет вам позитив, а мечты, о которых вы так долго думали, перейдут в разряд планов.

В личных отношениях назревают перемены, к счастью, они будут позитивными. Тот, кто давно ждет предложения руки и сердца, его, неожиданно, получит.

Гороскоп Водолей. Ожидается прибавка к зарплате или другие финансовые поощрения, советы окружающих слушать не стоит.

Гороскоп Рыбы. Пришло время развлекаться. Вам нужно развеяться, чтобы с новым вкусом жить такой прекрасной жизнью.