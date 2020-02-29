Гороскоп на 1 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 01.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 1 марта 2020, воскресенье.
Знак месяца — Рыбы (18 февраля - 20 марта).
Гороскоп Овен. Приберегите свои лучшие аргументы для другого случая, сегодня не рекомендуется вступать в дискуссии и споры.
Гороскоп Близнецы. Не лучшее время для активного общения, астрологи рекомендуют вам остаться дома и подумать над сложившимися ситуациями.
Гороскоп Рак. День может быть не самым приятным, однако любые неприятности вы должны принимать стоически, где-то рядом конкуренты поджидают.
Гороскоп Лев. Будьте готовы, что ваша личная жизнь кардинально изменится, Львы в отношениях могут оказаться на грани разрыва из-за остывших чувств, а одинокие представители знака встретят претендента на их сердце.
Гороскоп Весы. В первый день весны нежелательно слишком откровенно высказываться о своих чувствах, да и личное мнение следует оставить при себе.
Гороскоп Скорпион. Этот день дает вам возможность оставить в прошлом то, что давно уже не приносит радости, а лишь тяготит.
Для некоторых таким балластом уже стали отношения.
Гороскоп Стрелец. День обязательно принесет вам позитив, а мечты, о которых вы так долго думали, перейдут в разряд планов.
Гороскоп Водолей. Ожидается прибавка к зарплате или другие финансовые поощрения, советы окружающих слушать не стоит.
Гороскоп Рыбы. Пришло время развлекаться. Вам нужно развеяться, чтобы с новым вкусом жить такой прекрасной жизнью.