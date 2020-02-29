Лунный календарь: гороскоп на 1 марта 2020 года для всех знаков Зодиака

29 февраля 2020 17:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 1 марта 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 1 марта 2020 для всех знаков Зодиака

В воскресенье спутник Земли продолжит находиться под влиянием знака Зодиака Телец.

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Лунный Телец символизирует время стабильности, уверенность в завтрашнем дне. Не стоит рисковать, идти на поводу у сиюминутных желаний. Постарайтесь придерживаться первоначальных планов, так вы достигните успеха.

Наступает благоприятное время для переговоров, заключения сделок! 

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Восьмые лунные сутки отлично подходят для смены места проживания, путешествий и командировок. Некоторые незавершенные в прошлом дела могут всплыть и заставить потратить на решение проблемы все свободное время.

Держите эмоции при себе. 

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