Лунный календарь: гороскоп на 1 марта 2020 года для всех знаков Зодиака
29 февраля 2020 17:00
Лунный гороскоп на 1 марта 2020 для всех знаков Зодиака
В воскресенье спутник Земли продолжит находиться под влиянием знака Зодиака Телец.
Лунный Телец символизирует время стабильности, уверенность в завтрашнем дне. Не стоит рисковать, идти на поводу у сиюминутных желаний. Постарайтесь придерживаться первоначальных планов, так вы достигните успеха.
Наступает благоприятное время для переговоров, заключения сделок!
Держите эмоции при себе.