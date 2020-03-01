Гороскоп на 2 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 2 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 02.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 2 марта 2020, понедельник.

Знак месяца — Рыбы (18 февраля - 20 марта).

Гороскоп Овен. Вас ожидает встреча с человеком, который точно вас заинтересует. Готовьтесь к поездкам на неделе!

. Если вы заняты неким вопросом, советуем расслабиться, его решение будет неожиданным сюрпризом понедельника.

Гороскоп Близнецы. Держите язык за зубами, когда дело доходит до шуток на грани фола. В понедельник ваша язвительность может кого-то задеть.

Гороскоп Рак. Не стоит требовать от окружающих больше внимания, для начала поинтересуйтесь, а какими проблемами заняты они сами.

Гороскоп Лев. Хорошо пройдет деловая коммуникация, полезным станет обсуждение прошлого. Во второй половине дня вероятны новости издалека.

Возможно, вы побаиваетесь ответственности, которая вам сегодня выпала, но все закончится успехом, полезным опытом и наградой.

Гороскоп Весы. Ожидается продуктивный день, вы достигнете существенного прогресса в важном деле!

Гороскоп Скорпион. Поступление денежных средств поставит перед вами новое задание, придумать, как потратить их с максимальной пользой.

Гороскоп Стрелец. Сегодня вам понадобится помощь для достижения цели, не бойтесь попросить.

Вам придется кем-то управлять и за что-то нести ответственность, такая работа вам по душе!

Гороскоп Водолей. Сделайте в работе небольшой перерыв, события личной жизни захватят вас в понедельник.

Гороскоп Рыбы. В делах возможны задержки, вы хорошо проведете время в компании друзей.