Гороскоп на 2 марта 2020 для всех знаков Зодиака

1 марта 2020 14:00 Алла Лысак
Гороскоп на 2 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 2 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 02.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 2 марта 2020, понедельник. 

Знак месяца —  Рыбы (18 февраля - 20 марта).                   

Гороскоп Овен. Вас ожидает встреча с человеком, который точно вас заинтересует. Готовьтесь к поездкам на неделе!

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Гороскоп Телец. Если вы заняты неким вопросом, советуем расслабиться, его решение будет неожиданным сюрпризом понедельника.

Гороскоп Близнецы. Держите язык за зубами, когда дело доходит до шуток на грани фола. В понедельник ваша язвительность может кого-то задеть. 

Гороскоп Рак. Не стоит требовать от окружающих больше внимания, для начала поинтересуйтесь, а какими проблемами заняты они сами. 

Гороскоп Лев. Хорошо пройдет деловая коммуникация, полезным станет обсуждение прошлого. Во второй половине дня вероятны новости издалека. 

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Гороскоп Дева. Возможно, вы побаиваетесь ответственности, которая вам сегодня выпала, но все закончится успехом, полезным опытом и наградой. 

Гороскоп Весы. Ожидается продуктивный день, вы достигнете существенного прогресса в важном деле!

Гороскоп Скорпион. Поступление денежных средств поставит перед вами новое задание, придумать, как потратить их с максимальной пользой. 

Гороскоп Стрелец. Сегодня вам понадобится помощь для достижения цели, не бойтесь попросить. 

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Гороскоп Козерог.  Вам придется кем-то управлять и за что-то нести ответственность, такая работа вам по душе!

Гороскоп Водолей. Сделайте в работе небольшой перерыв, события личной жизни захватят вас в понедельник. 

Гороскоп Рыбы. В делах возможны задержки, вы хорошо проведете время в компании друзей. 

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