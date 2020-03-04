Гороскоп на 5 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 05.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 5 марта 2020, четверг.
Знак месяца — Рыбы (18 февраля - 20 марта).
Гороскоп Овен. В этот день важно не лениться, а работать и решать дела, которые могут создать вам проблемы после наступления дедлайна.
Гороскоп Близнецы. Не исключено, что в течение дня ваши мысли будут поглощены решением некой задачи, обратитесь за советом к знающим людям.
Гороскоп Рак. Не пропустите деловое предложение, которое откроет для вас возможности, ранее недоступные.
Гороскоп Лев. Астрологи советуют брать на себя ответственность в решении общих вопросов. В общении могут возникнуть трудности, сегодня вы не лучший переговорщик.
Гороскоп Весы. На работе вы можете вмешаться в ссоры и конфликты, которые вас не касаются. Из-за этого испортятся ваши личные отношения с сослуживцами.
Гороскоп Скорпион. Не бойтесь попросить помощи у близких, в конце концов, им тоже придется обратиться к вам однажды.
Гороскоп Стрелец. Сегодня перемещения на общественном транспорте и автомобиле будут вас раздражать, лучше остаться дома.
Гороскоп Водолей. Недобросовестные люди могут оказаться в вашем окружении, присмотритесь к знакомым, чтобы не стать жертвой мошенника.
Гороскоп Рыбы. Противопоказаны решения, принятые на эмоциях. Будьте сдержаннее и в мыслях, и в словах.