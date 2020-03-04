Гороскоп на 5 марта 2020 для всех знаков Зодиака

4 марта 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 5 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 5 марта 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 05.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 5 марта 2020, четверг. 

Знак месяца —  Рыбы (18 февраля - 20 марта).                    

Гороскоп Овен. В этот день важно не лениться, а работать и решать дела, которые могут создать вам проблемы после наступления дедлайна. 

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Гороскоп Телец. Астрологи предсказывают вам позитивный и легкий день, заботы о семье окажутся приятными и необременительными. 

Гороскоп Близнецы. Не исключено, что в течение дня ваши мысли будут поглощены решением некой задачи, обратитесь за советом к знающим людям. 

Гороскоп Рак. Не пропустите деловое предложение, которое откроет для вас возможности, ранее недоступные. 

Гороскоп Лев. Астрологи советуют брать на себя ответственность в решении общих вопросов. В общении могут возникнуть трудности, сегодня вы не лучший переговорщик. 

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Гороскоп Дева.  Не думайте слишком много, дела, которыми вы будете заниматься сегодня, потребуют молниеносной реакции, слушайте сердце, а не разум. 

Гороскоп Весы. На работе вы можете вмешаться в ссоры и конфликты, которые вас не касаются. Из-за этого испортятся ваши личные отношения с сослуживцами. 

Гороскоп Скорпион. Не бойтесь попросить помощи у близких, в конце концов, им тоже придется обратиться к вам однажды. 

Гороскоп Стрелец. Сегодня перемещения на общественном транспорте и автомобиле будут вас раздражать, лучше остаться дома. 

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Гороскоп Козерог.  Придумали что-то крутое? Беритесь за воплощение этого проекта сразу же. Сейчас подходящее время, чтобы проявить свой креатив и рассказать об идее.

Гороскоп Водолей. Недобросовестные люди могут оказаться в вашем окружении, присмотритесь к знакомым, чтобы не стать жертвой мошенника. 

Гороскоп Рыбы. Противопоказаны решения, принятые на эмоциях. Будьте сдержаннее и в мыслях, и в словах. 

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