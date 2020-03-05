Гороскоп на 6 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 06.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 6 марта 2020, пятницу.
Знак месяца — Рыбы (18 февраля - 20 марта).
Гороскоп Овен. Не время браться за новые дела, вы ведь еще не довели до ума старые!
Гороскоп Близнецы. Не советуем сегодня встречаться с близкими людьми и устраивать дружеские посиделки, высокая вероятность конфликта.
Гороскоп Рак. Принимайте подарки судьбы с готовностью и уверенностью, что вы это заслужили!
Гороскоп Лев. Даже если настроение с утра у вас не очень хорошее, не поддавайтесь депрессии. Если будете раскисать, многое пропустите.
Гороскоп Весы. Люди вокруг вас в пятницу будут настроены на свою волну, не тратьте время, пытаясь склонить их на свою сторону.
Гороскоп Скорпион. Не поддавайтесь негативным мыслям, гоните их от себя, очередной приступ рефлексии сделает ваши дедлайны совсем уж критическими.
Гороскоп Стрелец. Общение с бывшим партнером может быть тяжелым, но необходимым, чтобы избавиться от морального груза.
Гороскоп Водолей. Обратите внимание на ваше хобби, сегодня оно может перейти в разряд профессии и начать приносить доход.
Гороскоп Рыбы. Вам может поступить предложение, которое сначала покажется не очень привлекательным, однако вскоре приведет к смене работы.