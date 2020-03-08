Гороскоп на 9 марта 2020 для всех знаков Зодиака

8 марта 2020 14:00 Алла Лысак
Гороскоп на 9 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 9 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 09.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 8 марта 2020, понедельник. 

Знак месяца —  Рыбы (18 февраля - 20 марта).                      

Гороскоп Овен. Благоприятное время, чтобы сделать первый шаг в отношениях с людьми, которых вы ранее обидели или задели. 

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Гороскоп Телец. Не зацикливайтесь на промахах, даже если они покажутся вам достаточно болезненными. 

Гороскоп Близнецы. Если вас и настигнут неприятности, они окажутся мелкими и незначительными, не стоящими вашего внимания.

Гороскоп Рак. Если друг или коллега сегодня выскажется в вашу сторону негативно, не обижайтесь, рвите связи. 

Гороскоп Лев. В компании друзей или знакомых не старайтесь привлечь к себе внимание любыми способами, это выглядит смешно. 

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Гороскоп Дева.  Если вы стоите на пороге существенных изменений в жизни, не принимайте решения сегодня, вам еще нужно подумать, взвесить все "за" и "против".

Гороскоп Весы. Не бросайтесь в омут дел с головой, сегодня стоит заниматься только самыми важными поручениями. 

Гороскоп Скорпион. Советуем использовать возможность оставить в прошлом неприятные для вас события. 

Гороскоп Стрелец. Вы любите себя и хотите позволить себе многое, но сегодня важно соблюсти меру. 

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Гороскоп Козерог.  Сегодня не загружайте себя работой, в дополнительный выходной день можно заняться любимым хобби или провести время с родными. 

Гороскоп Водолей. Не самое благоприятное время для сделок, ничего сегодня не подписывайте, лучше еще раз внимательно перечитайте документ. 

Гороскоп Рыбы. Астрологи советуют вам сегодня все свои силы направить в конструктивное дело. 

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