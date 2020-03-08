Гороскоп на 9 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 09.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 8 марта 2020, понедельник.
Знак месяца — Рыбы (18 февраля - 20 марта).
Гороскоп Овен. Благоприятное время, чтобы сделать первый шаг в отношениях с людьми, которых вы ранее обидели или задели.
Гороскоп Близнецы. Если вас и настигнут неприятности, они окажутся мелкими и незначительными, не стоящими вашего внимания.
Гороскоп Рак. Если друг или коллега сегодня выскажется в вашу сторону негативно, не обижайтесь, рвите связи.
Гороскоп Лев. В компании друзей или знакомых не старайтесь привлечь к себе внимание любыми способами, это выглядит смешно.
Гороскоп Весы. Не бросайтесь в омут дел с головой, сегодня стоит заниматься только самыми важными поручениями.
Гороскоп Скорпион. Советуем использовать возможность оставить в прошлом неприятные для вас события.
Гороскоп Стрелец. Вы любите себя и хотите позволить себе многое, но сегодня важно соблюсти меру.
Гороскоп Водолей. Не самое благоприятное время для сделок, ничего сегодня не подписывайте, лучше еще раз внимательно перечитайте документ.
Гороскоп Рыбы. Астрологи советуют вам сегодня все свои силы направить в конструктивное дело.