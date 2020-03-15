Гороскоп на 16 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 16 марта 2020, понедельник.

Знак месяца — Рыбы (18 февраля - 20 марта).

Гороскоп Овен. Сделайте все возможное, чтобы оставить свободное время для необременительного общения с друзьями.

. Препятствиями в делах в этот день могут стать решения вышестоящего руководства, однако спорить с ними не время.

Гороскоп Близнецы. Чтобы ваши планы были реализованы, придется долго и упорно работать, готовы?

Гороскоп Рак. Есть смысл активно заняться бизнесом, переговоры будут удаваться вам лучше всего, также можно решиться на подписание перспективных сделок!

Гороскоп Лев. Астрологи предупреждают, что кто-то из вашего окружения в понедельник будет врать о важном деле.

Постарайтесь максимально четко и без эмоций донести руководству суть проблемы, тогда и реакция на нее будет соответствующей, и вы останетесь довольными.

Гороскоп Весы. Распределите свои силы и возможности таким образом, чтобы львиную часть дня заниматься делом, которое вы можете назвать любимым!

Гороскоп Скорпион. Благоприятное время для новых дел, возможностей и контактов, поскорее забудьте все неприятности из прошлого.

Гороскоп Стрелец. Если вас что-то беспокоит, попробуйте взглянуть на проблему иначе, так и найдется решение!

Звезды советуют вам не упускать свой шанс для профессионального продвижения, а также обратить внимание на личные отношения со второй половинкой.

Гороскоп Водолей. Не самое подходящее время, чтобы начинать новые проекты или подписывать сделки.

Гороскоп Рыбы. Внимательно следите за своими словами, если разоткровенничаетесь не с тем человеком, возникнет риск утечки информации.