Гороскоп на 17 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 17.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 17 марта 2020, вторник.
Знак месяца — Рыбы (18 февраля - 20 марта).
Гороскоп Овен. Сегодня вам придется не только набраться смелости, чтобы высказать свои идеи, но и стоять на своем до конца.
Гороскоп Близнецы. Не думайте слишком долго и интенсивно о том, какое у других сложилось мнение о вас.
Гороскоп Рак. Не лучший день для серьезных или личных разговоров, и в том, и в другом случае вы можете натолкнуться на недопонимание.
Гороскоп Лев. Не отвечайте на агрессивные выпады в свой адрес, лучше сделайте вид, что вас это даже не трогает.
Гороскоп Весы. Держитесь на расстоянии от конфликтов, которые вас не касаются, люди помирятся, а виноватым будете вы.
Гороскоп Скорпион. Подписанные сегодня бумаги нужно предварительно очень внимательно читать, а с людьми объясняться максимально простым языком.
Гороскоп Стрелец. В многолюдных местах возрастает риск встретить какого-нибудь человека, который на ровном месте испортит вам настроение.
Гороскоп Водолей. Опасно совершать платежи и покупки, воздержитесь от договоренностей, если они связаны с финансами.
Гороскоп Рыбы. Невнимательно брошенная фраза может иметь эффект бомбы, поэтому будьте осторожны в общении с близкими.