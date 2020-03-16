Гороскоп на 17 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 17 марта 2020, вторник.

Знак месяца — Рыбы (18 февраля - 20 марта).

Гороскоп Овен. Сегодня вам придется не только набраться смелости, чтобы высказать свои идеи, но и стоять на своем до конца.

. Помните, что сегодня неконтролируемые эмоции могут стать вашим худшим врагом и подпортить вашу репутацию!

Гороскоп Близнецы. Не думайте слишком долго и интенсивно о том, какое у других сложилось мнение о вас.

Гороскоп Рак. Не лучший день для серьезных или личных разговоров, и в том, и в другом случае вы можете натолкнуться на недопонимание.

Гороскоп Лев. Не отвечайте на агрессивные выпады в свой адрес, лучше сделайте вид, что вас это даже не трогает.

Критически относитесь ко всем предложения, которые вам озвучивают новые знакомые. Не исключено, что за привлекательностью скрывается обман.

Гороскоп Весы. Держитесь на расстоянии от конфликтов, которые вас не касаются, люди помирятся, а виноватым будете вы.

Гороскоп Скорпион. Подписанные сегодня бумаги нужно предварительно очень внимательно читать, а с людьми объясняться максимально простым языком.

Гороскоп Стрелец. В многолюдных местах возрастает риск встретить какого-нибудь человека, который на ровном месте испортит вам настроение.

Звезды советуют вам взять перерыв в общении, как деловом, так и личном, и провести время за чтением книги.

Гороскоп Водолей. Опасно совершать платежи и покупки, воздержитесь от договоренностей, если они связаны с финансами.

Гороскоп Рыбы. Невнимательно брошенная фраза может иметь эффект бомбы, поэтому будьте осторожны в общении с близкими.