Лунный календарь на день: гороскоп на 16 марта 2020 года для всех знаков Зодиака

16 марта 2020 18:30 Алла Лысак
Лунный календарь на день: гороскоп на 16 марта 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 17 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Во вторник спутник Земли окажется под влиянием знака Козерог.

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Лунный Козерог считается не самым приятным знаком для бизнесменов и предпринимателей. Желательно во вторник поставить на "стоп" самые важные сделки и переговоры. Наемные работники могут столкнуться с задержками прибыли. 

Хорошее время для решения вопросов с недвижимостью.  

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Двадцать третьи лунные сутки могут принести неприятности в личных отношениях. Главное, не поддаваться ревности и не выяснять отношения с партнером, поскольку поговорить спокойно у вас все равно не получится.

Также день связан с обманом и лицемерием. 

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