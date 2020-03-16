Лунный календарь на день: гороскоп на 16 марта 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 17 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Во вторник спутник Земли окажется под влиянием знака Козерог.

Лунный Козерог считается не самым приятным знаком для бизнесменов и предпринимателей. Желательно во вторник поставить на "стоп" самые важные сделки и переговоры. Наемные работники могут столкнуться с задержками прибыли.

Хорошее время для решения вопросов с недвижимостью.

Двадцать третьи лунные сутки могут принести неприятности в личных отношениях. Главное, не поддаваться ревности и не выяснять отношения с партнером, поскольку поговорить спокойно у вас все равно не получится.

Также день связан с обманом и лицемерием.