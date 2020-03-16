Лунный календарь на день: гороскоп на 16 марта 2020 года для всех знаков Зодиака
16 марта 2020 18:30
Лунный гороскоп на 17 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Во вторник спутник Земли окажется под влиянием знака Козерог.
Лунный Козерог считается не самым приятным знаком для бизнесменов и предпринимателей. Желательно во вторник поставить на "стоп" самые важные сделки и переговоры. Наемные работники могут столкнуться с задержками прибыли.
Хорошее время для решения вопросов с недвижимостью.
Также день связан с обманом и лицемерием.