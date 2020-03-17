Лунный календарь на день: гороскоп на 18 марта 2020 года для всех знаков Зодиака
17 марта 2020 18:30
Лунный гороскоп на 18 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Луна в среду окажется в созвездии знака Козерог, как это повлияет на нашу жизнь?
Лунный Козерог призывает нас притормозить с деловыми вопросами, переговорами и подписанием сделок. Все бизнес-вопросы будут решаться очень медленно, не исключены неприятности и недопонимание в общении.
Однако вы можете успешно завершить дела, связанные с недвижимостью.