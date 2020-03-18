Лунный календарь на день: гороскоп на 19 марта 2020 года для всех знаков Зодиака

18 марта 2020 18:30 Алла Лысак
Лунный календарь на день: гороскоп на 19 марта 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 19 марта 2020 для всех знаков Зодиака

В четверг Луна перейдет в созвездие Водолея.

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Лунный Водолей считается покровителем интеллектуальной деятельности, поэтому в это время успешно пройдут разного рода конференции и круглые столы. Кроме того, благоприятным день считается и для самообразования!

Дела с недвижимостью идут неплохо, позитивное время для политиков и общественных деятелей.  

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Двадцать пятые лунные сутки подойдут для любых неспешных дел, которые не требуют суеты и дадут вам возможность все хорошенько обдумать. Также благоприятное время наступает для людей, занятых в торговле, предпринимательстве. 

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