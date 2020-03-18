Лунный календарь на день: гороскоп на 19 марта 2020 года для всех знаков Зодиака
18 марта 2020 18:30
Лунный гороскоп на 19 марта 2020 для всех знаков Зодиака
В четверг Луна перейдет в созвездие Водолея.
Лунный Водолей считается покровителем интеллектуальной деятельности, поэтому в это время успешно пройдут разного рода конференции и круглые столы. Кроме того, благоприятным день считается и для самообразования!
Дела с недвижимостью идут неплохо, позитивное время для политиков и общественных деятелей.