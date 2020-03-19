Лунный календарь на день: гороскоп на 20 марта 2020 года для всех знаков Зодиака
19 марта 2020 18:30
Лунный гороскоп на 20 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Наш спутник останется под влиянием Водолея в пятницу.
Лунный Водолей продолжает держать нас в интеллектуальном тонусе. Наступает хорошее время, чтобы пообщаться с лидерами мыслей, единомышленниками и интересными людьми, которые могут вам помочь в сфере.
Период хорош для людей, чья работа связана с электричеством и электроникой.
Контакты по возможности ограничивайте до минимума.