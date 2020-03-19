Лунный календарь на день: гороскоп на 20 марта 2020 года для всех знаков Зодиака

19 марта 2020 18:30 Алла Лысак
Лунный календарь на день: гороскоп на 20 марта 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 20 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Наш спутник останется под влиянием Водолея в пятницу.

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Лунный Водолей продолжает держать нас в интеллектуальном тонусе. Наступает хорошее время, чтобы пообщаться с лидерами мыслей, единомышленниками и интересными людьми, которые могут вам помочь в сфере. 

Период хорош для людей, чья работа связана с электричеством и электроникой.  

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Двадцать шестые лунные сутки опасны многочисленными конфликтами, которые возникают на ровном месте. Вас могут окружать люди с плохим настроением, а также персоны, намеренно провоцирующие ссоры.

Контакты по возможности ограничивайте до минимума.

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