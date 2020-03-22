Гороскоп на 23 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 23.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 23 марта 2020, понедельник.
Знак месяца — Рыбы (18 февраля - 20 марта).
Гороскоп Овен. Откажитесь от контактов с незнакомыми людьми и прогулок по ночным улицам города.
Гороскоп Близнецы. Даже если окружающие отвечают на ваше добро злом, в этот день очень нежелательно начинать мстить.
Гороскоп Рак. Сегодня можно позволить себе вольность и не взять во внимание замечания окружающих, они будут пустыми и субъективным.
Гороскоп Лев. Избежать конфликтов вы сможете лишь в том случае, если возьмете на себя роль дипломата.
Гороскоп Весы. С финансами у вас все отлично, однако дополнительные незапланированные покупки не будут кстати.
Гороскоп Скорпион. Желательно провести день в спокойной атмосфере и в одиночестве.
Гороскоп Стрелец. Постарайтесь не демонстрировать сегодня свойственную вам вспыльчивость, противник того и добивается!
Гороскоп Водолей. В самых кризисных ситуациях сохраняйте холодный ум и не говорите резкие слова.
Гороскоп Рыбы. Ваше плохое настроение уйдет под натиском хороших книг и красивой музыки.