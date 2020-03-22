Гороскоп на 23 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 23 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 23.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 23 марта 2020, понедельник.

Знак месяца — Рыбы (18 февраля - 20 марта).

Гороскоп Овен. Откажитесь от контактов с незнакомыми людьми и прогулок по ночным улицам города.

. С самого утра вы будете чувствовать усталость, вам поможет не крепкий кофе, а полноценный выходной день.

Гороскоп Близнецы. Даже если окружающие отвечают на ваше добро злом, в этот день очень нежелательно начинать мстить.

Гороскоп Рак. Сегодня можно позволить себе вольность и не взять во внимание замечания окружающих, они будут пустыми и субъективным.

Гороскоп Лев. Избежать конфликтов вы сможете лишь в том случае, если возьмете на себя роль дипломата.

Осторожность должна стать вашим главным принципом в общении с начальством и коллегами на работе.

Гороскоп Весы. С финансами у вас все отлично, однако дополнительные незапланированные покупки не будут кстати.

Гороскоп Скорпион. Желательно провести день в спокойной атмосфере и в одиночестве.

Гороскоп Стрелец. Постарайтесь не демонстрировать сегодня свойственную вам вспыльчивость, противник того и добивается!

Держите дистанцию с малознакомыми людьми, чтобы не взболтнуть лишнего в общении с ними.

Гороскоп Водолей. В самых кризисных ситуациях сохраняйте холодный ум и не говорите резкие слова.

Гороскоп Рыбы. Ваше плохое настроение уйдет под натиском хороших книг и красивой музыки.