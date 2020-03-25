Гороскоп на сегодня 26 марта 2020 для всех знаков Зодиака

25 марта 2020 14:45 Алла Лысак
Гороскоп на сегодня 26 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня 26 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 26.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 26 марта 2020, четверг. 

Знак месяца —  Овен (21 марта - 20 апреля).                               

Гороскоп Овен. Чтобы избавиться от плохого самочувствия, поспите и держитесь на расстоянии от стрессов. 

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Гороскоп Телец. Относитесь к чужим недостаткам терпеливо, однажды и вам понадобятся чужое снисхождение. 

Гороскоп Близнецы. Попробуйте взглянуть на мир иначе, чтобы найти ответ на интересующий вас вопрос.

Гороскоп Рак. Общение в этот день не принесет вам ничего хорошего, в идеале вам следует закрыться в комнате и заняться своими делами. 

Гороскоп Лев.  Деловые переговоры пройдут хорошо, да и на будущего работодателя вам удастся произвести хорошее впечатление. 

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Гороскоп Дева. Из-за плохого настроения вы сегодня можете спровоцировать ссору на ровном месте, а потом об этом пожалеете. 

Гороскоп Весы. Не ввязывайтесь сегодня в конфликты, которые вас не касаются, иначе и сами расстроитесь, и людям не поможете. 

Гороскоп Скорпион. Подвернется возможность откровенно поговорить о своих проблемах с человеком, которому можно доверять. 

Гороскоп Стрелец. Вам везет во всех сферах жизни, подходящее время, чтобы рискнуть и выиграть. 

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Гороскоп Козерог. Негативные эмоции могут стать катализатором продуктивной работы, если вы сумеете направить их в правильное русло. 

Гороскоп Водолей. В первой половине дня велика вероятность обидеть кого-то из близких, чтобы уже вечером попросить прощения.

Гороскоп Рыбы. Не отступайте от плана работы, который вы сами или начальство утвердили. 

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