Гороскоп на сегодня 31 марта 2020 для всех знаков Зодиака

31 марта 2020 00:20 Алла Лысак
Гороскоп на сегодня 31 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 31 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 31.03.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 31 марта 2020, вторник. 

Знак месяца —  Овен (21 марта - 20 апреля).                                  

Гороскоп Овен. Подходите к решению любых вопросов взвешенно, прислушивайтесь ко внутреннему голосу, который называют интуицией. 

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Гороскоп Телец. Вселенная позволит вам исправить ошибки прошлого и снизить нанесенный ущерб фактически до нуля.

Гороскоп Близнецы. Не отвлекайтесь на мелкие, незначительные дела, иначе не сможете закончить работу в срок. 

Гороскоп Рак. Напишите или позвоните человеку, с которым расстались случайно, если хотите вернуть его в свой круг общения. 

Гороскоп Лев. Не бойтесь показать свою зависимость от любимого человека, это не сделает вас слабым. 

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Гороскоп Дева. Нельзя лгать, недоговаривать и изворачиваться, будьте искренними и получите в ответ полное доверие от партнеров. 

Гороскоп Весы. Звезды советуют принять решение об изменениях в жизни, которые вы давно вынашивали в себе. 

Гороскоп Скорпион. Имейте в виду, что ваша резкость сегодня может обернуться большим скандалом, который принесет неприятности на работе. 

Гороскоп Стрелец. Пора отпустить прошлое, если вы продолжите его вспоминать, ущерб настоящему может оказаться существенным. 

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Гороскоп Козерог. Не общайтесь с людьми ради общения, наговорите лишнего, да и удовольствия никакого не получите. 

Гороскоп Водолей. Новые предложения следует хорошо обдумать, а не говорить сразу "нет".

Гороскоп Рыбы. На работе вам поможет человек из прошлого, не отмахивайтесь от его поддержки. 

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