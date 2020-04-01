Лунный гороскоп на сегодня 1 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
1 апреля 2020 00:40
Лунный гороскоп на 1 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Первый день апреля наш спутник проведет под влиянием знака Рак.
Лунный Рак не терпит необоснованного риска и может наказать авантюристов, которые не считают нужным продумать все до мелочей. Выбирайте хорошо известные дороги, монотонные занятия помогут вам достичь умиротворенности.
Неблагоприятное время для кредитования, а деньги, данные в долг, придется долго ждать.