Лунный гороскоп на сегодня 1 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

1 апреля 2020 00:40 Алла Лысак
Лунный гороскоп на сегодня 1 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 1 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Первый день апреля наш спутник проведет под влиянием знака Рак.

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Лунный Рак не терпит необоснованного риска и может наказать авантюристов, которые не считают нужным продумать все до мелочей. Выбирайте хорошо известные дороги, монотонные занятия помогут вам достичь умиротворенности. 

Неблагоприятное время для кредитования, а деньги, данные в долг, придется долго ждать.  

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Девятые лунные сутки астрологи называют критическими, возрастают риски столкнуться с обманом или попасть под влияние чужого мнения. Эмоции не всем удастся удержать в себе, из-за чего даже давние отношения могут разрушиться.

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