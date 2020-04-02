Лунный гороскоп на сегодня 2 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
2 апреля 2020 09:00
Лунный гороскоп на 2 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Луна продолжит находиться в созвездии Рака.
Лунный Рак дает возможность поработать без стрессов и надобности рисковать. Определите для себя стратегию и придерживайтесь намеченного плана. Сейчас не стоит ничего кардинально менять в своей обыденности.
Используйте только имеющиеся у вас деньги, не привлекайте средства из банков.
Нежелательно планировать переезд или путешествие.