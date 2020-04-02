Лунный гороскоп на сегодня 2 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

2 апреля 2020 09:00 Алла Лысак
Лунный гороскоп на сегодня 2 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 2 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Луна продолжит находиться в созвездии Рака.

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Лунный Рак дает возможность поработать без стрессов и надобности рисковать. Определите для себя стратегию и придерживайтесь намеченного плана. Сейчас не стоит ничего кардинально менять в своей обыденности.

Используйте только имеющиеся у вас деньги, не привлекайте средства из банков.  

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Десятые лунные сутки помогут вам наладить любовные отношения, а одинокие представители зодиакального круга могут воспользоваться моментом, чтобы позаниматься своим духовным развитием.

Нежелательно планировать переезд или путешествие. 

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