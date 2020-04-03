Лунный гороскоп на сегодня 3 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
3 апреля 2020 00:40
Лунный гороскоп на 3 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли окажется под влиянием знака Зодиака Лев.
Лунный Лев делает нас общительными, раскованными и готовыми пойти на авантюру. Желательно отложить серьезные финансовые дела и держать язык под контролем, чтобы не взболтнуть лишнего и не столкнуться с проблемами.
В пятницу хорошо удается организаторская работа.
Нежелательно планировать переезд или путешествие.