Лунный гороскоп на сегодня 3 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

3 апреля 2020 00:40 Алла Лысак
Лунный гороскоп на сегодня 3 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 3 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли окажется под влиянием знака Зодиака Лев.

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Лунный Лев делает нас общительными, раскованными и готовыми пойти на авантюру. Желательно отложить серьезные финансовые дела и держать язык под контролем, чтобы не взболтнуть лишнего и не столкнуться с проблемами.

В пятницу хорошо удается организаторская работа. 

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Десятые лунные сутки располагают к поискам духовного просвещения, также наступает благоприятное время для романтики и любви. Проведите время вместе со своей второй половинкой, поделитесь своими чувствами или расскажите о них впервые. 

Нежелательно планировать переезд или путешествие.  

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