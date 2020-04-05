Лунный календарь: гороскоп на сегодня 5 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

5 апреля 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на сегодня 5 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 5 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Растущая Луна переходит в созвездие Девы.

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Лунная Дева делает нас максимально собранными и внимательными, наступает благоприятное время для кропотливой работы, например, оформления важных документов. Вы не допустите ошибок и оплошностей.

Можно проводить банковские операции и договариваться о сделках.  

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Двенадцатые лунные сутки считаются не самыми удачными для межличностных отношений, особенно любовного характера. Вам будет сложно удержать в себе эмоции или слова, которые могут обидеть партнера.

Старайтесь искать компромисс, а не затевать ссору. 

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