Лунный календарь: гороскоп на сегодня 5 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
5 апреля 2020 00:20
Лунный гороскоп на 5 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Растущая Луна переходит в созвездие Девы.
Лунная Дева делает нас максимально собранными и внимательными, наступает благоприятное время для кропотливой работы, например, оформления важных документов. Вы не допустите ошибок и оплошностей.
Можно проводить банковские операции и договариваться о сделках.
Старайтесь искать компромисс, а не затевать ссору.