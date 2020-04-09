Лунный календарь: гороскоп на сегодня 9 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
9 апреля 2020 00:40
Лунный гороскоп на 9 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли переходит под влияние знака Зодиака Скорпион.
Лунный Скорпион зовет нас вперед, приниматься за самые важные дела и менять свою жизнь к лучшему. По словам астрологов, наступает благоприятное время для новых начинаний и активной работы над важными для вас проектами.
Не критикуйте себя излишне, концентрируйтесь на работе, а не на эмоциях.