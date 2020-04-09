Лунный календарь: гороскоп на сегодня 9 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

9 апреля 2020 00:40 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на сегодня 9 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 9 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли переходит под влияние знака Зодиака Скорпион.

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Лунный Скорпион зовет нас вперед, приниматься за самые важные дела и менять свою жизнь к лучшему. По словам астрологов, наступает благоприятное время для новых начинаний и активной работы над важными для вас проектами. 

Не критикуйте себя излишне, концентрируйтесь на работе, а не на эмоциях.  

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Шестнадцатые лунные сутки связаны с мощной энергией полной Луны, поэтому не следует резко и активно включаться в работу. Излишек энергии лучше потратить на занятия спортом, больше думайте и анализируйте, время для действий придет позже. 

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