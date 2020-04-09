Лунный календарь: гороскоп на сегодня 9 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 9 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли переходит под влияние знака Зодиака Скорпион.

Лунный Скорпион зовет нас вперед, приниматься за самые важные дела и менять свою жизнь к лучшему. По словам астрологов, наступает благоприятное время для новых начинаний и активной работы над важными для вас проектами.

Не критикуйте себя излишне, концентрируйтесь на работе, а не на эмоциях.

Шестнадцатые лунные сутки связаны с мощной энергией полной Луны, поэтому не следует резко и активно включаться в работу. Излишек энергии лучше потратить на занятия спортом, больше думайте и анализируйте, время для действий придет позже.