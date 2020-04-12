Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (13.04.2020 — 19.04.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)

Любовь. Не самом лучшее время для перевода отношений на новый уровень и признаний.

Здоровье. К середине недели усталость может накрыть вас с головой, не забывайте отдыхать.

Финансы. Вас ожидает успех в любой сфере, которую вы решите освоить.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Любовь. Обязательно уделите близким время во второй половине недели, придумайте что-то оригинальное!

Здоровье. Занимайтесь медитацией, чтобы не перегореть за неделю.

Финансы. Старайтесь решать проблемы, применяя креатив и творческие возможности.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Любовь. Окружающим понравится ваш оптимизм, отношения будут завязываться легко и непринужденно.

Здоровье. Избегайте конфликтных ситуаций, они могут заставить вас нервничать и испытывать дискомфорт.

Финансы. Действуйте решительно и без промедления, не бойтесь просить о помощи.

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Откажитесь от отношений с токсичными манипуляторами, пока не поздно.

Здоровье. Сидя дома на карантине, не забывайте регулярно проветривать помещение.

Финансы. Энтузиазм будет переполнять вас, главное, найти время и силы на реализацию всего.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Любовь. Ожидаются перемены, которые могут стать кардинальными.

Здоровье. Следите за своим рационом, не забывайте контролировать количество употребляемых калорий.

Финансы. Ваши силы приумножатся, дела пойдут быстрее, да и прибыль не заставит себя ждать.

ДЕВА (24.08–23.09)

Любовь. Вы сможете вернуть чувствам былую теплоту, наступает период сближения с партнером.

Здоровье. Ежедневные физические упражнения помогут оставаться в тонусе.

Финансы. Ваша открытость импонирует коллегам, они знают, что на вас можно положиться.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Любовь. Вы будете поглощены романтикой, флиртом и, возможно, новыми отношениями.

Здоровье. Не забывайте пить достаточное количество воды.

Финансы. Сама судьба будет помогать вам реализовывать задуманное.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Любовь. Не забывайте о родных и близких, чаще напоминайте о себе даже в те моменты, когда вы не вместе.

Здоровье. Если вы и дальше будете все невзгоды держать в себе, самочувствие может ухудшиться.

Финансы. Используйте логику, эмоции не станут вашими помощниками.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Любовь. Не полагайтесь на случай, работайте на отношения.

Здоровье. Следите за эмоциональной сферой, вы балансируете ее с трудом.

Финансы. Будьте гибкими и хитрыми, прямолинейность не позволит достичь успеха.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Любовь. Не слушайте советы друзей по налаживанию отношений, вы и сами знаете, как поступить.

Здоровье. Избавьтесь от всего лишнего, как в доме, так и в мыслях, вам станет лучше.

Финансы. Работа будет идти активно, вам придется мириться со многими рисками, чтобы остаться на плаву.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Любовь. Повышенная чувствительность позволит вам буквально угадывать желания партнера.

Здоровье. Придерживайтесь всех правил предосторожности в командировках во время пандемии.

Финансы. На работе все стабильно, но у вас есть возможность усовершенствовать свои навыки.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Любовь. Удача придет к тем, кто находится в поиске второй половинки.

Здоровье. Положительные эмоции помогут вам почувствовать себя лучше!

Финансы. Осторожнее с покупками на старте недели, чтобы не пришлось экономить ближе к ее завершению.