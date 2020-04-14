Гороскоп на сегодня 14 апреля для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 14 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 14.04.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 14 апреля 2020, вторник.

Знак месяца — Овен (21 марта - 20 апреля).

Гороскоп Овен. Звезды советуют вам проявить упорство в переговорах и не поддаваться чужому влиянию во время общения.

. Отказывайте навязчивым людям, иначе в дополнение к своих обязанностям придется выполнять и их работу.

Гороскоп Близнецы. Опасно во вторник лгать, особенно близким: начав, вы можете не остановиться своевременно.

Гороскоп Рак. Используйте железные аргументы, которые у вас всегда при себе, в борьбе с надоедливой субъективностью.

Гороскоп Лев. Астрологи советуют заняться текущими делами, даже если атмосфера у вас дома не самая благоприятная для работы.

Не сворачивайте с намеченного ранее пути, решение остановиться, принятое сегодня, принесет проблемы и разочарования в скором будущем.

Гороскоп Весы. Ни в коем случае не переходите на личности, пытаясь доказать свое мнение, спровоцируете крупную ссору.

Гороскоп Скорпион. Хорошо будут удаваться любого рода переговоры, вы сумеете достичь всего, что планировали.

Гороскоп Стрелец. Вселенная дает вам шанс заняться чем-то новым, например, сделать свое увлечение прибыльным делом.

День маленьких подвигов, которые будут удаваться очень легко. Эмоции держите под контролем, это важно.

Гороскоп Водолей. Мир иллюзий, безусловно, привлекателен и беззаботен, но сейчас важно быть реалистом.

Гороскоп Рыбы. Начальник, довольный вашей трудоспособностью, может выписать премию.