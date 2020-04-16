Гороскоп на сегодня 16 апреля для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16.04.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 16 апреля 2020, четверг.

Знак месяца — Овен (21 марта - 20 апреля).

Гороскоп Овен. В четверг важно показать свои волевые качества и продолжить движение, даже если другие остановились.

. Звезды рекомендуют избегать неприятных людей, общение с ними может быстро превратиться в катастрофу.

Гороскоп Близнецы. Возможно, вам придется столкнуться с искушением, от которого рекомендуется отказаться.

Гороскоп Рак. Вам с партнером сегодня будет сложно найти общий язык, не поднимайте проблемные вопросы.

Гороскоп Лев. Постоянное присутствие людей в комнате приносит вас стресс, нужно хотя бы кратковременное уединение.

Будьте максимально сдержанными, лучше промолчите, если не уверены в своих словах и их последствиях.

Гороскоп Весы. Замечания, которые могут появиться к вашей работе, выслушайте спокойно и с достоинством.

Гороскоп Скорпион. Снятие розовых очков может быть достаточно болезненным, если посмотреть иначе придется на близкого друга.

Гороскоп Стрелец. Не спорьте с начальником, он вас не услышит, а холодок в отношениях может дать о себе знать.

Пусть вы и не привыкли к роли человека, мирящего родных, вам придется заняться и этим, чтобы близкие перестали ругаться.

Гороскоп Водолей. Звезды не советуют вам в четверг о чем-то договариваться с коллегами, даже в Интернете.

Гороскоп Рыбы. Внимательно следите за своими словами, можете кого-то обидеть, не заметив этого.