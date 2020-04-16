Гороскоп на сегодня 16 апреля для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16.04.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 16 апреля 2020, четверг.
Знак месяца — Овен (21 марта - 20 апреля).
Гороскоп Овен. В четверг важно показать свои волевые качества и продолжить движение, даже если другие остановились.
Гороскоп Близнецы. Возможно, вам придется столкнуться с искушением, от которого рекомендуется отказаться.
Гороскоп Рак. Вам с партнером сегодня будет сложно найти общий язык, не поднимайте проблемные вопросы.
Гороскоп Лев. Постоянное присутствие людей в комнате приносит вас стресс, нужно хотя бы кратковременное уединение.
Гороскоп Весы. Замечания, которые могут появиться к вашей работе, выслушайте спокойно и с достоинством.
Гороскоп Скорпион. Снятие розовых очков может быть достаточно болезненным, если посмотреть иначе придется на близкого друга.
Гороскоп Стрелец. Не спорьте с начальником, он вас не услышит, а холодок в отношениях может дать о себе знать.
Гороскоп Водолей. Звезды не советуют вам в четверг о чем-то договариваться с коллегами, даже в Интернете.
Гороскоп Рыбы. Внимательно следите за своими словами, можете кого-то обидеть, не заметив этого.