Лунный календарь: гороскоп на сегодня 16 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
16 апреля 2020 00:30
Лунный гороскоп на 16 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Луна останется под влиянием знака Зодиака Водолей!
Лунный Водолей призывает не беспокоить начальство или высшее руководство, даже если вы считаете, что ваша идея стоит внимания. Сейчас не лучшее время для переговоров, просто подождите более благоприятного момента.
Звезды рекомендуют заняться самообразованием, творческой работой и любым усовершенствованием ваших навыков.