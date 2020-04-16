Лунный календарь: гороскоп на сегодня 16 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

16 апреля 2020 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на сегодня 16 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 16 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Луна останется под влиянием знака Зодиака Водолей!

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Лунный Водолей призывает не беспокоить начальство или высшее руководство, даже если вы считаете, что ваша идея стоит внимания. Сейчас не лучшее время для переговоров, просто подождите более благоприятного момента. 

Звезды рекомендуют заняться самообразованием, творческой работой и любым усовершенствованием ваших навыков.  

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Двадцать третьи лунные сутки считаются не самыми благоприятными, многие могут испытывать беспричинное волнение, ощущение, будто за ними следят. Преследования могут носить и физический характер, особенно если у вас есть определенные финансовые долги или надоедливые пассии. 

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