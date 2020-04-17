Гороскоп на сегодня 17 апреля для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 17.04.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 17 апреля 2020, пятницу.
Знак месяца — Овен (21 марта - 20 апреля).
Гороскоп Овен. Гасите искры раздражения в семейных отношениях романтикой, не давайте им превратиться в пламя конфликта.
Гороскоп Близнецы. Не бойтесь сегодня препятствий, при близком рассмотрении они окажутся не такими и серьезными.
Гороскоп Рак. Не опускайте руке, даже если мечта кажется недостижимой, и судьба вознаградит вас.
Гороскоп Лев. В финансовых делах вы покажете себя профессиональном, но рисковать категорически запрещено.
Гороскоп Весы. Ничего не получится, если вы начнете распыляться на десятки разных мелких дел.
Гороскоп Скорпион. Помните о личном пространстве, в том числе личном пространстве окружающих, не давайте советов, о которых вас не просили.
Гороскоп Стрелец. Не лучшее время, чтобы что-то начинать, для начала наведите порядок в своих делах.
Гороскоп Водолей. Звезды советуют вам обратить внимание на сон, приснившийся ночью, Вселенная точно хотела вам что-то сказать.
Гороскоп Рыбы. Чтобы отстоять свою идею, вам потребуются союзники, ищите их уже сейчас!