Лунный календарь: гороскоп на сегодня 17 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
17 апреля 2020 00:40
Лунный гороскоп на 17 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли проведет следующие сутки в созвездии Водолея.
Лунный Водолей дает стимул посвятить время интеллектуальной деятельности, многие могут ощутить желание заниматься организацией, например, систематизацией своего личного пространства или рабочего места.
Дела с недвижимостью идут хорошо, время желательно уделить саморазвитию и усовершенствованию навыков.