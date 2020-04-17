Лунный календарь: гороскоп на сегодня 17 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

17 апреля 2020 00:40 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на сегодня 17 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 17 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет следующие сутки в созвездии Водолея.

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Лунный Водолей дает стимул посвятить время интеллектуальной деятельности, многие могут ощутить желание заниматься организацией, например, систематизацией своего личного пространства или рабочего места. 

Дела с недвижимостью идут хорошо, время желательно уделить саморазвитию и усовершенствованию навыков.  

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Двадцать четвертые лунные сутки астрологи называют нейтральными и пассивными, давление в отношениях с людьми не даст вам ничего хорошего, возрастет риск конфликта. Старайтесь быть мягким, понимающим, идти на компромиссы хотя бы иногда. 

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