Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 18 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 18.04.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 18 апреля 2020, субботу.

Знак месяца — Овен (21 марта - 20 апреля).

Гороскоп Овен. Любое занятие может быть испорчено спешкой и невнимательностью, используйте основательный подход.

Деликатно обходитесь с коллегами, не указывайте им, как поступать в той или иной ситуации.

Гороскоп Близнецы. В общении с начальником постарайтесь не перейти невидимую черту авторитетности и подчинения.

Гороскоп Рак. Важные дела отложите на более благоприятный период, можно заняться наведением порядка в доме.

Гороскоп Лев. Есть вероятность что-то забыть, упустить из виду и попасть из-за этого в неловкое положение.

Судьба не позволит вам совсем отказаться от работы в этот день, но новые проекты начинать не советуем.

Гороскоп Весы. Наступает благоприятное время для примирения, в вашу жизнь может вернуться важный человек.

Гороскоп Скорпион. Осторожнее с шутками и ироничными комментариями, вам они кажутся забавными, а людей могут обидеть.

Гороскоп Стрелец. Домашние хлопоты уже заждались вашего вдохновения, пора ими заняться.

Будьте корректным, если дело дойдет до обсуждения чужой личной жизни, никого публично не осуждайте.

Гороскоп Водолей. Если всю неделю вы занимались умственной работой, пора перейти к физической (и наоборот).

Гороскоп Рыбы. Не отказывайтесь от приглашения пообщаться в сети со старыми друзьями.