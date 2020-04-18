Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 18.04.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 18 апреля 2020, субботу.
Знак месяца — Овен (21 марта - 20 апреля).
Гороскоп Овен. Любое занятие может быть испорчено спешкой и невнимательностью, используйте основательный подход.
Гороскоп Близнецы. В общении с начальником постарайтесь не перейти невидимую черту авторитетности и подчинения.
Гороскоп Рак. Важные дела отложите на более благоприятный период, можно заняться наведением порядка в доме.
Гороскоп Лев. Есть вероятность что-то забыть, упустить из виду и попасть из-за этого в неловкое положение.
Гороскоп Весы. Наступает благоприятное время для примирения, в вашу жизнь может вернуться важный человек.
Гороскоп Скорпион. Осторожнее с шутками и ироничными комментариями, вам они кажутся забавными, а людей могут обидеть.
Гороскоп Стрелец. Домашние хлопоты уже заждались вашего вдохновения, пора ими заняться.
Гороскоп Водолей. Если всю неделю вы занимались умственной работой, пора перейти к физической (и наоборот).
Гороскоп Рыбы. Не отказывайтесь от приглашения пообщаться в сети со старыми друзьями.