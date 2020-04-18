Лунный календарь: гороскоп на сегодня 18 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

18 апреля 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на сегодня 18 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Убывающая Луна перейдет в созвездие знака Зодиака Рыбы.

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Лунные Рыбы дают нам возможность мечтать и планировать, но серьезными делами в это время заниматься не стоит. Можете задуматься о счастливом будущем, допустить ошибку в настоящем, из-за чего настроение будет испорчено. 

Время идеально подходит для активного отдыха, медитации, физического труда.  

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Двадцать пятые лунные сутки подходят для командировок, путешествий, уборки и гармонизации личного пространства. Если оставите работу за порогом дома, сможете неплохо провести время и набраться сил перед стартом недели.

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