Лунный календарь: гороскоп на сегодня 18 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
18 апреля 2020 00:20
Лунный гороскоп на 18 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Убывающая Луна перейдет в созвездие знака Зодиака Рыбы.
Лунные Рыбы дают нам возможность мечтать и планировать, но серьезными делами в это время заниматься не стоит. Можете задуматься о счастливом будущем, допустить ошибку в настоящем, из-за чего настроение будет испорчено.
Время идеально подходит для активного отдыха, медитации, физического труда.