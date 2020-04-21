Гороскоп на сегодня 21 апреля для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 21 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 21.04.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 21 апреля 2020, вторник.

Знак месяца — Овен (21 марта - 20 апреля).

Гороскоп Овен. Пришло время исполнения желаний, связанных с личными отношениями, чувствами и влюбленностью.

Возникают сложности с объективной оценкой ситуации, поэтому браться за серьезные дела не советуем.

Гороскоп Близнецы. В личной сфере ожидаются благоприятные события, возможно, дружба перерастет в романтику.

Гороскоп Рак. Испортить вам настроения могут ревность и зависть, деструктивные чувства, которые следует усмирить.

Гороскоп Лев. Если вы постараетесь, то к вечеру достигните поставленной цели, несмотря на всевозможные препятствия.

Придется заниматься финансовыми делами, в том числе распоряжаться чужими средствами.

Гороскоп Весы. Даже сложные дела на работе вы сможете решить раньше срока, везение гарантировано.

Гороскоп Скорпион. Пока вы заняты анализом каких-то мелочей, упускаете из виду что-то значимое и важное.

Гороскоп Стрелец. Даже если с начальством придется поссориться, потом вы снова начнете любезничать.

. Астрологи советуют провести время в семейном кругу и обсудить проблемные вопросы, если они есть.

Гороскоп Водолей. Если вы до сих пор свободны, то вступите в период романтических переживаний.

Гороскоп Рыбы. Ожидаются покупки и расходы другого характера, но экономность никто не отменял.