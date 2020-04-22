Гороскоп на 23 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

22 апреля 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 23 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 23 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 23.04.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 23 апреля 2020, четверг. 

Знак месяца —  Телец (21 апреля - 21 мая).                                               

Гороскоп Овен. Старайтесь выполнять работу дозировано, иначе переутомления не избежать. 

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Гороскоп Телец.  Судьба проекта будет зависеть от того, с каким настроением вы его начнете. Гоните прочь депрессивные мысли в этот день.

Гороскоп Близнецы. Уделите себе время в первой половине дня, а вечером можно интенсивно поработать. 

Гороскоп Рак. Очень важно сдержанно критиковать близких людей, если вам очевидно, что они ошибаются. 

Гороскоп Лев. Звезды призывают подумать о себе, организовать СПА-салон в домашних условиях и провести время с пользой для тела. 

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Гороскоп Дева.  Все важные решения отложите на завтра, не говорите однозначно "да" или "нет", если хотя бы на 10% сомневаетесь. 

Гороскоп Весы. Вы обладаете не только умом, но и хитростью, что поможет вам обойти профессиональных конкурентов. 

Гороскоп Скорпион. Идеи, которые придут вам в голову сегодня, могут облегчить старт нового дела сразу после завершения карантина. 

Гороскоп Стрелец. Можно себя побаловать чем-нибудь вкусным, вы заслужили, да и стресс нужно, наконец, оставить позади. 

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Гороскоп Козерог. Пора понемногу начинать реализовывать свои планы, хотя бы те, которые можно осуществлять на карантине. 

Гороскоп Водолей. Попробуйте выйти на связь с человеком, которого обидели, возможно, он уже готов вернуться в вашу жизнь. 

Гороскоп Рыбы. Высокий энергетический потенциал во второй половине дня поможет быть продуктивным!

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