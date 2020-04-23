Гороскоп на 24 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

23 апреля 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 24 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 24 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 24.04.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 24 апреля 2020, пятницу. 

Знак месяца —  Телец (21 апреля - 21 мая).                                               

Гороскоп Овен. Сосредоточьтесь на выполнении профессиональных задач, не отвлекаясь постоянно на быт. 

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Гороскоп Телец. Не время устанавливать личные рекорды в спорте, даже физическая активность может привести к травмам. 

Гороскоп Близнецы. Имеет смысл вспомнить все свои ночные сны, возможно, некоторые дадут вам ответы.

Гороскоп Рак. Негативные эмоции, направленные на обидчиков, повлияют и на вас самых. 

Гороскоп Лев. Возможно, придется потренироваться различать реальную критику от критики, вызванной завистью. 

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Гороскоп Дева. Все финансовые операции в этот день требуют максимальной сосредоточенности, чтобы не допустить ошибку. Подойдите к делам внимательно. 

Гороскоп Весы. Чрезмерные физические нагрузки увеличат риск обострения хронических заболеваний. 

Гороскоп Скорпион. В ответ на свою критику в адрес окружающих вы можете получить еще более агрессивный выпад в вашу сторону. 

Гороскоп Стрелец. Ссоры в этот день могут быть минутными, незначительными, они не повлияют на ваши отношения. 

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Гороскоп Козерог.  Следите за своими словами, некоторые из них могут спровоцировать настоящую волну обид.

Гороскоп Водолей. Не соглашайтесь импульсивно на новые деловые предложение, даже если они привлекательные.

Гороскоп Рыбы. Переходить на новый режим питания или жизни в целом рекомендуем постепенно. 

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