Гороскоп на 2 мая 2020 для всех знаков Зодиака

1 мая 2020 17:30 Алла Лысак
Гороскоп на 2 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 2 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 02.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 2 мая 2020, субботу.

Знак месяца —  Телец (21 апреля - 21 мая).                                                      

Гороскоп Овен. Новые знакомства не принесут положительных эмоций, а с родными есть риск поругаться из-за пустяка. 

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. Возможно, вам поступит соблазнительное, но подозрительное предложение по работе. Анализируйте!

Гороскоп Близнецы. Своим поведением вы приятно удивите любимого, что позитивно отразится на отношениях.

Гороскоп Рак. С прибылью обращайтесь осторожно, можно все потратить и обанкротиться, а романтику отложите.

Гороскоп Лев. Относитесь бережно и к своим деньгам, и к личному времени, которое не стоит тратить на пустых людей. 

Читайте такжеГороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Дева.  Оставшись в одиночестве хотя бы на несколько часов, вы найдете и ответы на вопросы, и вдохновение, чтобы ими заняться. 

Гороскоп Весы. Вы можете достичь успеха, но только в одном деле, не во всех сразу. 

Гороскоп Скорпион. Не слишком строго себя отчитывайте за ошибки, вторая попытка будет удачной. 

Гороскоп Стрелец. Не взваливайте на себя слишком много дел, иначе придется лечиться и восстанавливаться. 

Читайте такжеЛунный гороскоп на 5 января 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп Козерог.  Ваш любимый человек не способен читать мысли, если хотите что-то выяснить, начните говорить первым. 

Гороскоп Водолей. Главное, не концентрироваться на мелких неприятностях, в целом день благоприятный. 

Гороскоп Рыбы. Очень желательно позаботиться об организме и не оставлять его без защиты. 

Облако тегов

гороскоп гороскоп 2020

Материалы по теме

Гороскоп на 1 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 1 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 30 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 30 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 2 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 2 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Что посмотреть по ТВ 1 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Анонсы на ТВ

Что посмотреть по ТВ 1 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK