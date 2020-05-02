Гороскоп на 3 мая 2020 для всех знаков Зодиака

2 мая 2020 13:00 Алла Лысак
Гороскоп на 3 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 3 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 03.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 3 мая 2020, воскресенье.

Знак месяца —  Телец (21 апреля - 21 мая).                                                       

Гороскоп Овен. Вы встретитесь с человеком, который в скором времени станет для вас очень близким. 

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Гороскоп Телец. Сконцентрируйтесь на тех, кого вы любите, подарите им тепло и внимание, ведь в последнее время вы отдалились.

Гороскоп Близнецы. Не тратьте время на попытки договориться с человеком, который не уважает ваши цели. 

Гороскоп Рак. Если чувствуете, что сил для преодоления препятствия не хватает, подумайте, тот ли вы выбрали путь. 

Гороскоп Лев. Распоряжайтесь деньгами с умом, если сейчас организуете себе долги, не сможете их своевременно выплатить. 

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Гороскоп Дева.  Подумайте о расширении своих обязанностей, дополнительных источниках прибыли, у вас на все хватит сил!

Гороскоп Весы. Человек, которого вы давно знаете, может сделать вам предложение, способное изменить всю жизнь. 

Гороскоп Скорпион. Советы принимайте лишь от людей, которым вы доверяете, придется заняться домашними проблемами. 

Гороскоп Стрелец. Следите за своим здоровьем, а от негатива поможет избавиться спорт!

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Гороскоп Козерог.  На работе появится шанс дополнительно заработать, а в личной жизни будьте готовы ко встречи с новым человеком, который будет важен для вас в будущем.

Гороскоп Водолей. Важно воздерживаться от покупок, которые не являются срочными. 

Гороскоп Рыбы. Новая информация может стать глотком свежего воздуха и помочь обрести вдохновение в деле, над которым вы работаете.

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