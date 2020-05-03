Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (04.05.2020 — 03.05.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)

Любовь. Вы сосредоточитесь на новых знакомствах.

Здоровье. Регулярно давайте выход эмоциям через спорт!

Финансы. На работе пока все спокойно, новых возможностей нет, но и старым ничего не угрожает.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Любовь. Вам захочется привнести в отношения что-то новое, решайтесь.

Здоровье. Наступает благоприятное время для процедур по уходу за кожей и волосами.

Финансы. Деньги тратьте с умом, иначе придется потом строго экономить.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Любовь. Навязчивость в любви может спутать вам все карты, осторожнее.

Здоровье. Спите не менее 8 часов в день, организм будет вам благодарен!

Финансы. Для достижения желаемого вам следует применить тактику выжидания, никакого давления.

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Проведите какое-то время наедине с собой, чтобы разобраться в чувствах.

Здоровье. Преодолеть стрессы на работе и дома вам поможет спорт.

Финансы. Могут возникнуть проблемы с субординацией, из-за чего с начальством произойдет конфликт.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Любовь. В общении вы можете быть не самым приятным человеком, из-за зацикленности на себе.

Здоровье. Не отказывайтесь от помощи и не пренебрегайте разумными советами.

Финансы. Вам выпадет возможность солировать, чему вы очень обрадуетесь.

ДЕВА (24.08–23.09)

Любовь. Стоит реабилитироваться перед партнером за свои ошибки.

Здоровье. Не забывайте проветривать комнату, когда работаете.

Финансы. Не будьте слишком самонадеянным, чтобы не столкнуться с проблемами.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Любовь. Помогите партнеру с домашними заботами и мелкими делами.

Здоровье. Проблем всегда много, а здоровье у вас одно!

Финансы. Даже если вы что-то не успели за неделю, выходные должны быть посвящены отдыху.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Любовь. Ваша импульсивность может стать главным врагом отношений.

Здоровье. Самое время добавить в свой рацион витамины.

Финансы. Сначала думайте, а потом делайте, не стоит так торопиться с принятием решений.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Любовь. Расскажите партнеру о своих делах, возможно, он даст дельный совет.

Здоровье. Работы будет много, но не забывайте отдыхать и заниматься любимыми делами.

Финансы. Вы ленились чаще нужного и теперь вынуждены погрузиться в работу полностью.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Любовь. Вам будет очень легко договориться даже по вопросам, которые раньше провоцировали ссоры.

Здоровье. Авантюры могут вскружить вам голову, но о сне забывать не стоит.

Финансы. Вам будет прекрасно удаваться любая работа умственного характера.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Любовь. Совместный досуг принесет вам желаемое чувство удовлетворения.

Здоровье. Несмотря на непростую ситуацию с финансами, старайтесь не нервничать.

Финансы. Просмотр новостей в социальных сетях не приносит вам финансовой пользы, пора чем-то заняться!

РЫБЫ (21.02–20.03)

Любовь. Партнер постарается привнести в вашу жизнь еще больше романтики.

Здоровье. Спорт на свежем воздухе еще никому не вредил, попробуйте.

Финансы. Вы думаете преимущественно о работе и возможности получит прибыль появляются одна за другой.