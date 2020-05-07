Гороскоп на 8 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 8 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 08.05.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 8 мая 2020, пятницу.

Знак месяца — Телец (21 апреля - 21 мая).

Гороскоп Овен. Любая физическая активность сегодня чревата травмами, сведите ее к минимуму.

Вы не сможете решить вопрос так, как вам хочется, лучше перенести переговоры на более благоприятное время.

Гороскоп Близнецы. Из-за перепадов настроения вы можете перессориться со многими своими приятелями.

Гороскоп Рак. На пике окажутся представители творческих профессий, вам рекомендуется заняться новым делом.

Гороскоп Лев. Друзья будут нуждаться в вашем совете, а некоторые обрадуются простому вниманию.

День, когда вам будут удаваться только серьезные дела, если их нет, откажитесь от работы вовсе.

Гороскоп Весы. Договоренности, которые вы заключите сегодня, принесут вам прибыль, хотя и не сразу.

Гороскоп Скорпион. Если вас достала рутина, устройте небольшой семейный праздник, сделать это можно и в условиях карантина.

Гороскоп Стрелец. Экспрессивность, свойственная вам в этот день, может принести пользу, если обойдется без ссор.

Не лучшее время для процедур, которые касаются волос. Астрологи уверены, что они могут принести неприятности и проблемы в личной жизни.

Гороскоп Водолей. Посмотрите на вторую половинку под другим углом зрения, чтобы вновь влюбиться.

Гороскоп Рыбы. Если покажете сегодня миру свою слабость, то только подтолкнете конкурентов к действиям.